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Общество

В Бишкеке опять митингуют арендаторы торгового центра «Караван»

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг арендаторов торгового центра «Караван».

Больше 100 человек требуют исключить ТЦ из электронных торгов.

По словам представителя профсоюза ТЦ «Караван» Эльмиры Аксамаевой, арендаторов хотят выгнать с рабочих мест, хотя оплату аренды помещений Фонд по управлению госимуществом взимает регулярно.

«Ранее премьер-министр просил освободить людей от арендной платы. Однако ФУГИ, наоборот, пытается разрушить нашу работу. Нам прислали уведомление о том, чтобы мы внесли арендную плату за июль и 15 августа освободили свои места. На протяжении двух лет нас просят участвовать в электронных торгах. Мы просим исключить наш торговый центр из электронных торгов», — сказала она.

ТЦ «Караван» конфисковали у экс-депутата парламента и бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017-м. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».

ГП «Мулк» создано для сохранения и дальнейшего использования конфискованного в государственную собственность имущества и иных конфликтных объектов, по которым ведутся споры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163664/
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