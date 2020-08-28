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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сеть кинотеатров просит премьер-министра разрешить работать

Сеть кинотеатров «Синематика» обратилась в руководству страны с просьбой разрешить им открыться и начать работать со 2 сентября. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Instagram.

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«Учитывая тот факт, что кинотеатры закрылись в первую очередь, еще до начала введения режима ЧС, то это привело к критической ситуации и тяжелейшему материальному положению как бизнеса, так и работников. Без работы остались около тысячи человек, большая часть которых является кормильцем в семье. Большинство кинотеатров продолжают выплачивать кредиты, платежи по которым не были приостановлены во время карантина. Более того, в закрытом состоянии кинотеатры все равно нуждаются в содержании, что требует дополнительных финансовых средств. Даже после возобновления работы они еще не скоро восстановят финансово-хозяйственное состояние», — говорится в обращении.

В большинстве стран кинотеатры уже работают, в сентябре по графику намечены международные кинопремьеры. Кинотеатры в России открылись еще 1 августа.

Премьер-министра Кубатбека Боронова просят разрешить деятельность. «Мы гарантируем исполнение всех санитарных требований, соблюдение принципа социального дистанцирования и санитарно-гигиенических правил», — отметили в сети кинотеатров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163552/
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