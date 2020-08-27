В Бишкеке закрыли последний дневной стационар во Дворце спорта имени Кожомкула. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В муниципалитете отметили, что за все время работы дневные, ночные и круглосуточный стационары оказали медподдержку и помощь 106 тысячам 222 горожанам. За здоровье бишкекчан боролись медики центров семейной медицины, на смену заступало около 250 человек.

В мэрии отметили, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно налаживается. Но в муниципалитете призывают не расслабляться. «Не занимайтесь самолечением. Не принимайте антибиотики и другие недоказанные препараты без назначения врача. Вы можете круглосуточно получить медконсультацию в кол-центре 118», — отметили в мэрии.