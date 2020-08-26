Ресторан «Кайнар» оштрафовали на 3 тысячи сомов: снова провели поминки

В Бишкеке в ресторане «Кайнар» снова проводили поминки, нарушив санитарные нормы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, сегодня там провели поминки с участием большого количества людей.

Сообщается, что инспекторы составили протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях. Заведение оштрафовано на 3 тысячи сомов.



Напомним, что 11 июня в ресторане проводил поминки экс-депутат Омурбек Бабанов. Несмотря на штраф, на следующий день в ресторане вновь прошло массовое мероприятие. Санпатруль опечатал ресторан до особого распоряжения. 17 августа администрацию «Кайнара» вновь оштрафовали за несоблюдение санитарных правил.

