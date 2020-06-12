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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Еще один штраф? В ресторане «Кайнар» вновь провели массовое мероприятие

В ресторане «Кайнар» сегодня провели еще одно массовое мероприятие. Об этом сообщают пользователи Twitter.

В соцсети опубликовали фотографию с пометкой, что она снята сегодня, 12 июня 2020 года. На снимке видно, что число гостей явно превышает допустимую норму в 50 человек.

Накануне в «Кайнаре» проводили поминки по случаю смерти сестры экс-депутата Омурбека Бабанова. Когда видео и фото с мероприятия попали в соцсети, в мэрии сообщили, что заведение оштрафовали. Сумма штрафа составила всего 3 тысячи сомов.

Сегодня на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что кафе, рестораны, магазины и общественный транспорт будут закрывать за несоблюдение санитарных правил.

«Недавний случай проведения семейного мероприятия в ресторане с большим числом людей из ряда вон выходящий. Столичному муниципалитету необходимо принять меры, чтобы более не допускать подобных фактов», — отметил глава штаба.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/155843/
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