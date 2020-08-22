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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции

Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 организация надеется справиться быстрее.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что создана рабочая группа по определению мутаций COVID-19.

За последние сутки число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,8 миллиона человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163097/
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