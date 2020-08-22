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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,8 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 260 тысяч 169. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 22 миллиона 869 тысяч 636 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 621 тысяча 324), Бразилии (3 миллиона 532 тысячи 330), Индии (2 миллиона 905 тысяч 825), России (944 тысячи 871), Южной Африке (603 тысячи 338), Перу (567 тысяч 59), Мексике (549 тысяч 734), Колумбии (513 тысяч 719) и Чили (393 тысячи 769).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 14,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 157 тысяч 766 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 797 тысяч 901. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 193 человека. В том числе в США скончались 175 тысяч 350 человек, Бразилии — 113 тысяч 358, Мексике — 59 тысяч 610, Индии — 54 тысячи 849 и Великобритании — 41 тысяча 491.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 тысячи 889 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 104 тысячи 313, Узбекистане — 38 тысяч 74, Таджикистане — 8 тысяч 241.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163082/
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