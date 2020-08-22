Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из колонии

Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из тюрьмы. Информацию 24.kg подтвердили в ГСИН.

Уточняется, что решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда. Однако в пресс-службе ВС КР подробности не сообщают.

Неизвестно также, на основании чего его выпустили и подавал ли он документы о досрочном освобождении. Бывший нардеп отбывал наказание в ИК № 27.

Дамирбек Асылбек уулу осужден в Алматы. Он признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходили еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

В ноябре 2019 года их этапировали в Кыргызстан, Верховный суд КР пересмотрел дело и оставил приговор Алматинского суда в силе — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.