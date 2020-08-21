Выборы-2020. Еще один вице-мэр Бишкека покинул должность. Будет кандидатом

Вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров ушел с должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что принял решение баллотироваться в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан».

«Надеюсь, что смогу использовать накопленный мною опыт на государственной и муниципальной службе для развития нашей страны», — отметил он.

Мирлан Амантуров добавил, что на должности вице-мэра он работал с октября 2019 года. «За это время мы работали над масштабными проектами по строительству новых парков, дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, уличного освещения в столице. Мы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для жителей. Эта ответственная должность стала для меня большим опытом», — отметил он.

Напомним, ранее покинула пост вице-мэра Бишкека Татьяна Кузнецова. Она также вошла в список кандидатов партии «Мекеним Кыргызстан».