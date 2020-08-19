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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов

Партия «Мекеним Кыргызстан» по итогам съезда утвердила список кандидатов и программу. Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации и подчеркнули, что ставка сделана на молодежь.

«При формировании списка учитывались многие моменты. Костяк партии на выборах будет состоять из кандидатов разных национальностей, регионов, а также профессий. Примечательно, что в списке очень много молодых кандидатов», — отметили в штабе.

По словам председателя партии Мирлана Бакирова, основной целью программы станет построение социально-ориентированного государства с развитой рыночной экономикой, а также рост благосостояния каждого гражданина республики.

«Мы, члены партии «Мекеним Кыргызстан», — созидатели и единомышленники. Мы все очень разные. У нас есть опыт политической деятельности, большой стаж работы в разных сферах. Мы разные по возрасту и полу, по национальности и вероисповеданию, по месту рождения и по происхождению. Но мы — вместе! Не только потому, что любим наш Кыргызстан, но и потому, что хотим, чтобы это самое благословенное место на земле стало еще и самым комфортным для жизни», — отметил Мирлан Бакиров по итогам съезда.

Член партии Татьяна Кузнецова напомнила, что Кыргызстан переживает сейчас непростые времена. «Как и весь мир, мы уже чувствуем на себе влияние глобального экономического кризиса и вместе со всем человечеством приходим в себя от стресса, вызванного пандемией коронавируса», — сказала она.

Любые выборы, особенно выборы республиканского масштаба, — это тоже стресс для общества и стресс для всей системы государственного управления. Но без них никак нельзя обойтись, потому что именно выборы дают возможность стране двигаться дальше.

Татьяна Кузнецова

«Мекеним Кыргызстан — это партия — новичок в масштабах республики. Но в регионах, да и в Бишкеке, партию знают хорошо, потому что она участвовала, и очень удачно, в местных выборах», — подчеркнула Татьяна Кузнецова.

Член политорганизации Кылыч Исамамбетов затронул вопросы трудовой миграции. «Дети в Кыргызстане не должны расставаться с родителями. Наши мигранты должны вернуться домой. И именно мы должны создать условия для их возврата. Мы не рабы», — заявил он.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162858/
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