Странная логика МВД: в Кыргызстане нет ОПГ, но учет их членов милиция ведет

В Кыргызстане нет организованных преступных группировок. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, МВД ведет учет лидеров и членов ОПГ для оперативных целей. Есть также учет ранее судимых лиц.

«У нас свобода слова, вы можете взять интервью у тех, кто себя считает представителем криминалитета. На сегодняшний день в МВД ведется учет лидеров и членов ОПГ. Эти цифры для внутреннего пользования. Никакие права наших граждан эти данные не ущемляют», — сказал Мирлан Каниметов.

Журналисты попросили прояснить, так есть ли ОПГ, если правоохранительное ведомство ведет учет членов группировок. Милицейский чиновник ответил, что официально признанных судом членов ОПГ нет. Представители прессы пытались получить от замглавы МВД более четкого ответа, но Мирлан Каниметов поспешил покинуть пресс-конференцию.