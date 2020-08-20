Минздрав планирует закупить 835 тысяч доз противогриппозной вакцины

К предстоящему эпидсезону ОРВИ и гриппа Минздрав закупает противогриппозные вакцины. Вакцинацию против гриппа планируется начать в конце сентября, дата будет зависеть от поставки вакцины. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в первую очередь вакцинация предназначена для группы риска: медицинских работников, лиц с хроническими заболеваниями, часто болеющих детей, воспитанников детских домов, школ-интернатов, беременных женщин, лиц с диабетом, людей старше 65 лет.

Подъем заболеваемости гриппом начинается, как правило, в холодное время года и длится до марта. Этому способствует высокая устойчивость вируса гриппа к низкой температуре и снижение защитных сил человека при переохлаждении.

«Для установления этиологической структуры и выявления новых видов гриппа во время предстоящего эпидемического сезона, а также для диагностики других острых респираторных вирусных инфекций подана заявка на закупку реактивов и тест-системы (на 1 тысячу исследований)», — отметили в ведомстве.

Минздрав уже провел тендер и составил договор на поставку более 135 тысяч доз противогриппозной вакцины и дополнительно подготовил заявку еще на 700 тысяч доз.