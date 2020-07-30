Минздрав Кыргызстана готовится к сезону гриппа. Закупает вакцину

Минздрав Кыргызстана закупает более 800 тысяч противогриппозных вакцин. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динагул Оторбаева.

По ее словам, тендер на приобретение более 111 тысяч доз уже проведен. «Учитывая пандемическую ситуацию и ожидаемую вторую волну, подготовлена заявка на закупку еще 700 тысяч вакцин», — отметила Динагул Оторбаева.

Она напомнила, что рост ОРВИ и гриппа в республике отмечается с началом похолодания, а пик приходится на начало декабря — середину февраля.



«Особенно тяжело переносят болезни те, кто находится в группе риска. Чтобы усилить профилактику ОРВИ, ежегодно МЗ КР закупает противогриппозные вакцины. В этом году, согласно рекомендации ВОЗ, в состав вакцины включены четыре штамма гриппа, в частности H1N1 09, H3N2», — сказала начальник отдела.

Кроме того, Минздрав запланировал приобретение реактивов, чтобы выявить, какой вид гриппа и ОРВИ циркулирует.

Динагул Оторбаева добавила, что вакцину получат представители группы риска. Кроме того, желающие привиться смогут сделать это в частных медцентрах на платной основе.