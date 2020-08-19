Выборы-2020. Партия «Замандаш» огласила топ-10 избирательного списка

Партия «Замандаш» сегодня провела съезд, утвердила программу и список кандидатов в депутаты.

1. Председатель партии Жениш Молдокматов.

2. Предприниматель Дмитрий Кононов.

3. Председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев.

4. Экс-депутат Бишкекского горкенеша Чынара Шейшекеева.

5. Депутат парламента Умбеталы Кадыралиев.

6. Предприниматель Нурлан Абдыкалыков.

7. Предприниматель Мырза Капаров.

8. Депутат парламента, лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова.

9. Экс-управляющий делами Жогорку Кенеша Мавлян Амракулов.

10. Президент строительной компании «KG Групп» Имамидин Ташов.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.