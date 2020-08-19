Освободить от сооплаты пациентов с COVID-19 предлагает Минздрав

Минздрав предлагает освободить от сооплаты всех пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией при их госпитализации в организации здравоохранения, работающим в системе единого плательщика. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачей проекта является установление социальных гарантий гражданам при получении медицинских услуг в период чрезвычайной ситуации. Документом предлагается освободить от сооплаты пациентов, контактных лиц независимо от гражданства, наличия прав на льготы и статуса застрахованности.

На бесплатное лечение также могут рассчитывать контактные лица, госпитализированные для наблюдения или лечения коронавируса в резервных/дополнительных инфекционных отделениях стационаров, дневных и ночных стационарах, обсерваторах, изоляторах и других отделениях, перепрофилированных для лечения COVID-19.

В ведомстве отмечают, что с 5 февраля 2020 года Фонд ОМС полностью производит выплаты организациям здравоохранения за пролеченный случай СOVID-19, сооплата с пациентов не взимается. «Учитывая данное обстоятельство предлагается придать этому пункту проекта обратное действие с 5 февраля 2020 года», — говорится в документе.