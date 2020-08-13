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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии «Мекеним Кыргызстан» и «Бирик» объединились

Партии «Бирик» и «Мекеним Кыргызстан» идут на парламентские выборы — 2020 вместе. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

24.kg
Фото 24.kg. Председатель партии «Бирик» Кылыч Исамамбетов и лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров

Сегодня лидеры партий Кылыч Исамамбетов и Мирлан Бакиров подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщили редакции в штабе одной из политорганизаций, это решение принято на основе взаимопонимания и общих целей.

Уточняется, что в своем заявлении по итогам подписания Кылыч Исамамбетов и Мирлан Бакиров подчеркнули важность предстоящих выборов в Жогорку Кенеш и призвали избирателей активно участвовать в голосовании.

«Целью меморандума являются объединение имеющихся политических сил для построения в Кыргызстане социально-ориентированного государства и поднятие уровня благосостояния кыргызского народа», — говорится в тексте подписанного документа.

Как сообщили собеседники редакции, партия «Бирик» насчитывает около 15 тысяч членов. «Особой популярностью и поддержкой «Бирик» пользуется в Нарынской и Чуйской областях. Теперь эта партия пойдет на выборы под флагом «Мекеним Кыргызстан», — рассказали они.

По данным источника, в ближайшее время ряды партии «Мекеним Кыргызстан» пополнят и другие известные политические объединения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162414/
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