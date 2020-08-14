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Общество

Сибирская язва в Кара-Суйском районе. Всех поступивших в больницу выписали

Всех поступивших с подозрением на сибирскую язву в Ошскую межобластную объединенную больницу выписали. Об этом 24.kg сообщили в организации здравоохранения.

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Отмечается, что только у одного диагноз подтвердился лабораторно, у остальных — отрицательный результат.

Напомним, всего были госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву (кожная форма). Ранее в ходе эпидемиологического расследования установили, что в забое и разделке туши принимали участие девять человек. Мясо раздали в села Талдык, Тогуз-Булак, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок. Всего выявлено 285 контактных. Они получают антибиотикопрофилактику и находятся под медицинским наблюдением. В селе Тогуз-Булак введен карантин до 25 августа. Жителям запрещено ввозить и вывозить любые виды домашнего скота, а также производить убой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162553/
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14 августа, пятница
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