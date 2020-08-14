Сибирская язва в Кара-Суйском районе: село Тогуз-Булак закрыто на карантин

В селе Тогуз-Булак Кара-Суйского района Ошской области, где зафиксированы случаи заражения сибирской язвой, введен карантин. Об этом 24.kg сообщили в администрации населенного пункта.

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Ранее, напомним, восемь человек были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На сегодня девять человек находятся на лечении.

Как отметили чиновники, в связи с этим Тогуз-Булак будет находиться на карантине до 25 августа. Жителям запрещено ввозить и вывозить любые виды домашнего скота, а также производить убой.