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Общество

Сибирская язва в Кара-Суйском районе: село Тогуз-Булак закрыто на карантин

В селе Тогуз-Булак Кара-Суйского района Ошской области, где зафиксированы случаи заражения сибирской язвой, введен карантин. Об этом 24.kg сообщили в администрации населенного пункта.

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Ранее, напомним, восемь человек были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На сегодня девять человек находятся на лечении.

Как отметили чиновники, в связи с этим Тогуз-Булак будет находиться на карантине до 25 августа. Жителям запрещено ввозить и вывозить любые виды домашнего скота, а также производить убой.

Ранее в ходе эпидемиологического расследования установили, что в забое и разделке туши принимали участие девять человек. Мясо раздали в села Талдык, Тогуз-Булак, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок. Всего выявлено 285 контактных. Они получают антибиотикопрофилактику и находятся под медицинским наблюдением.

Весь скот в селе на сегодня вакцинирован.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162466/
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