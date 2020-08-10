До 10 уколов в день приходится делать ребенку, страдающему сахарным диабетом I типа. Отконтролировать уровень сахара и подобрать дозировку инсулина для маленьких детей очень сложно. Но родителям приходится этому учиться.

Количество детей с сахарным диабетом в Кыргызстане ежегодно растет. Таких детишек не берут в государственные детские сады: боятся ответственности. Есть только один специализированный частный сад в Бишкеке, который посещают и обычные дети. Учреждение является своеобразным образцом инклюзивного обучения и развития детей дошкольного возраста. Инициатором открытия сада «Пчелки» стала Нурхан Жумабаева, дочери которой поставили диагноз в два года.

Болезнь заставила открыть глаза

В школе детям с диабетом не отказывают, но принимают с условием — родитель сидит до 4-го класса в коридоре, зимой и летом караулит своего ребенка. Нурхан Жумабаева

«Тогда я ничего не знала о сахарном диабете, но активно занялась изучением проблемы, а затем и просветительской работой в дошкольных учреждениях. Дочь росла, и проблемы плавно перешли в школу», — вспоминает она.

«Уровень сахара школьника может измениться, а учитель не знает, как оказать первую помощь, поскольку не обучен и не имеет достаточно информации о течении диабета у детей. Но если что-то случится, обвинят в первую очередь школу и педагога. Поэтому я начала работать с директорами школ, учителями, физкультурниками, медработниками поликлиник и обучать их оказанию первой помощи детям. В процессе работы выяснилось, что и среди сотрудников школ много диабетиков II типа», — рассказывает Нурхан Жумабаева.

«Многие педагоги даже не знали о наличии у них этого заболевания. Я начала делать бесплатный скрининг на семинарах. Некоторые, узнав о диагнозе, плакали. Это меняло отношение учителей к детям. Они стали воспринимать их проблемы более близко к сердцу», — отмечает глава ОО «Детство без диабета».

Почему нужно объяснять детям...

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Дочь Гульнары Рахметовой заболела в 9 лет, когда училась в третьем классе. «Тогда педагог сразу подготовила одноклассников. Дети отнеслись с жалостью и пониманием. Месяц я сидела в школе, когда нужно было, отводила дочь в уголок и делала инъекции инсулина. В медкабинет не ходили — он был в другом крыле, и на дорогу уходило бы пол-урока. А потом она сама приспособилась делать уколы в живот», — делится своей историей женщина.

«А вот в пятом классе возникло очень много проблем. Если дочь отпрашивалась в туалет, учителя не пускали, измеряла сахар — делали замечания, что-то съела — спрашивали, что жует. Это продолжалось до тех пор, пока я индивидуально не поговорила с каждым учителем. Было сложно», — признается Гульнара Рахметова.

Сейчас девочке 15 лет, учится в 9-м классе. Она перевелась в школу, где есть оснащенный медкабинет. Проблем, где и как сделать инъекцию, стало меньше. Однако недопонимание с одноклассниками порой все еще возникает.

Было время, когда ребята спрашивали девочку, не заразная ли она.

Гульнара Рахметова полагает, что проблема в нехватке информации: «Как-то я участвовала в программе по информированию школьников и предложила ученикам 11-го класса, где училась девочка с диабетом, измерить уровень сахара с разрешения родителей. Все согласились. После теста отношение ребят к девочке изменилось. Они пропустили ее проблемы через себя, через свою боль. Измерили сахар один раз и признались, что это больно, а их однокласснице приходится делать тесты 7-8 раз в день».

На что обратить внимание

Сахарный диабет входит в четверку основных хронических неинфекционных заболеваний наряду с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и онкологическими заболеваниями.

Длительное время диабет может протекать в скрытой форме, поэтому многие пациенты даже не подозревают о его наличии.

Специалисты рекомендуют родителям следить за здоровьем ребенка и обращать внимание на происходящие изменения. Слабость, быстрая утомляемость, постоянная жажда, резкий набор веса, или напротив, резкое похудение — эти и другие симптомы типичны для сахарного диабета.

Радикального лечения нет. Нужны ежедневные инъекции инсулина, многократное определение уровня сахара в крови и строгий режим питания. Это в некоторой степени ограничивает жизнедеятельность ребенка. В школе и обществе должны с этим считаться.

На пути к инклюзивному образованию

Во всем мире открыты школы диабета. Они работают не только для пациентов с сахарным диабетом, но и для их близких родственников. Осведомленность семьи по вопросам сахарного диабета крайне важна.

«К сожалению, в регионах Кыргызстана у населения недостаточно информации. Многие родители не обучены в Школе диабета, а это чревато серьезными осложнениями в детском организме, — предупреждает Нурхан Жумабаева. — Любой ребенок, болеющий пять лет и более, имеет какие-то осложнения, хоть врачи и заверяют, что при хорошем и правильном уходе их не будет».

Диабет — коварная, хроническая, изнуряющая болезнь, которая приводит к очень плохим последствиям. Нурхан Жумабаева

«В советское время была школьная медицина, работали стоматологические кабинеты, велась профилактика плоскостопия, сколиоза и других проблем. Позже прекрасная служба исчезла, медкабинеты закрыли. Сейчас детям приходится делать инъекции инсулина в коридоре, где-то прятаться или вообще пропускать уколы. Особенно часто это происходит в пубертатном периоде», — с сожалением говорит Нурхан Жумабаева.

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Для лучшего ухода и управления диабетом I типа для детей и подростков ОО «Детство без диабета» реализовало несколько проектов. В четырех пилотных школах в Бишкеке уже открыли и оснастили медицинские кабинеты, обучили медработников, проинформировали учителей. Еще восемь школ (четыре в столице и столько же в Чуйской области) отобраны по новой программе. Обращаться за помощью в медкабинеты смогут не только больные диабетом, а все учащиеся и педколлектив.

«Легче оказать медицинские услуги в школах, чем дети пойдут с родителями в поликлиники, особенно в условиях пандемии коронавируса», — отмечают в ОО.