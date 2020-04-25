На некачественные иголки для инъекций инсулина жалуются пациенты с диабетом

Иголки для шприц-ручек для ввода инсулина больным сахарным диабетом плохого качества, но и их не выдают в необходимом количестве. Об этом 24.kg сообщила глава общественного объединения «Детство без диабета» Нурхан Жумабаева.

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По ее словам, иголки китайского производства Минздрав приобрел еще в 2019 году. «Когда их начали нам раздавать, сразу обратились и в ведомство, и в Национальный эндокринологический центр, что они некачественные, что эти иголки ранят детей и им больно. Иголки забрали и сказали, что вопрос изучит комиссия. Родители как-то перебивались, кто мог, сам покупал то в Алматы, то в России и других странах, кто не мог, брал те, которые приобрел Минздрав. В итоге пришел ответ, что иголки нормальные и их будут выдавать. Вполне ожидаемый ответ — деньги-то уже потрачены», — отметила Нурхан Жумабаева.

Она возмущена, что иголки некачественные, так их еще и выдают в ограниченном количестве. «На месяц 50 штук. Но этого количества хватает на пять дней. После инъекций такими иголками у детей остаются ранки. Сами шприцы-ручки не обновляли уже три года», — добавила глава ОО.

По ее словам, кроме того, больные в скором будущем могут столкнуться с нехваткой инсулина. «По закону о сахарном диабете у нас должен быть шестимесячный запас инсулина. У нас есть месячный. Однако загвоздка в том, что на проведение тендера и доставку уйдет не меньше трех месяцев. Потому что заводы его заранее не готовят, только по заявкам», — подчеркнула Нурхан Жумабаева.