Уволен главврач Городской клинической больницы № 1

Главврача Городской клинической больницы № 1 Жусупа Бошкоева отстранили от обязанностей. Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности назначили заместителя руководителя ГКБ № 1 по организационной работе и инфекционному контролю.

Такое решение приняла комиссия, которая работала по скандалу вокруг бывшего руководителя медучреждения.

Напомним, активисты сообщили, что они передали партию СИЗ главврачу ГКБ № 1, но тот не раздал маски медикам. Пользователи соцсетей предположили, что средства защиты перепродали.