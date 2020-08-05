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Общество

Уволен главврач Городской клинической больницы № 1

Главврача Городской клинической больницы № 1 Жусупа Бошкоева отстранили от обязанностей. Об этом сообщили в Минздраве.

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Отмечается, что временно исполняющим обязанности назначили заместителя руководителя ГКБ № 1 по организационной работе и инфекционному контролю.

Такое решение приняла комиссия, которая работала по скандалу вокруг бывшего руководителя медучреждения.

Напомним, активисты сообщили, что они передали партию СИЗ главврачу ГКБ № 1, но тот не раздал маски медикам. Пользователи соцсетей предположили, что средства защиты перепродали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161644/
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