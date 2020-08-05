Обсервацию «Семетей» преобразуют в инфекционный центр

К осенне-зимнему периоду по всей стране будет подготовлено до 5 тысяч коек для лечения COVID-19. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Нургуль Ибраева.

По ее словам, с учетом рекомендаций российских врачей предпринимаются усилия по реорганизации обсервационного пункта «Семетей» в полноценную больницу, специализирующуюся в лечении инфекционных заболеваний.

«Мы планируем преобразовать обсервацию «Семетей» в инфекционный центр с лабораторией и сортировочными пунктами, потому что он может вместить в общей сложности до 550 пациентов. Кроме того, «грязная» и «чистая» зоны расположены на расстоянии друг от друга. При необходимости законсервированные дневные стационарные больницы могут быть вновь открыты», — сообщила Нургуль Ибраева.