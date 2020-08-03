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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Индивидуальный подход к каждому пациенту отметили российские медики

Премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе заседания Республиканского оперативного штаба обсудил с представителями делегации врачей из России противоэпидемиологические меры и рекомендации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По его данным, глава кабмина выразил глубокую признательность медицинским работникам за оказание помощи и поддержки нашей стране.

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Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгений Кустов и заместитель директора института вирусологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Наталья Пшеничная рассказали о применяемом опыте и рекомендациях органов здравоохранения Российской Федерации в диагностике и лечении коронавирусной инфекции и ее последствий.

Как отметила Наталья Пшеничная, отечественные медицинские работники работают самоотверженно. «Импонирует квалифицированный индивидуальный подход к каждому пациенту», — добавила она.

В числе рекомендаций российских специалистов — необходимость создания в обсерваторе «Семетей» лабораторной и диагностической служб, усиление кадрового состава лабораторий и создание резервных групп, усиление контроля за требованиями эпидемиологической безопасности, увеличение количества компьютерных томографов в регионах путем государственно-частного партнерства, проведение семинаров по безопасному использованию медработниками средств индивидуальной защиты.

Премьер-министр дал ряд поручений профильным государственным органам, в том числе по разработке новых критериев для безопасной работы дневных стационаров, оснащению обсерватора «Семетей» необходимыми службами и оборудованием.

«В регионах необходимо усилить работу по подворным обходам, выявляя инфицированных граждан и не доводя болезнь до тяжелого состояния», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161476/
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