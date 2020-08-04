Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность

Предупреждение за занятие благотворительностью грозит политической партии «Чон Казат». Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, рабочая группа рекомендовала вынести вопрос на заседание избирательной комиссии. В ЦИК считают, что партия допустила ряд нарушений. В частности, она занимается благотворительностью, а по закону это запрещено на всех этапах избирательной кампании. Кроме того, партия уличена в преждевременной агитации — в Сети появился видеоролик рекламного содержания, не оплаченный из средств избирательного фонда политорганизации.

Читайте по теме Могут ли депутаты парламента заниматься благотворительностью. Комментарий ЦИК

Ранее предупреждения за преждевременную агитацию получили партии «Бирик» и «Реформа». За благотворительность в нарушение избирательного законодательства пока ни одно из политобъединений к ответственности привлечено не было. Партия «Чон Казат» стала первой организаций, которая может получить предупреждение.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.