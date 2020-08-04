18:23
USD 76.84
EUR 90.50
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность

Предупреждение за занятие благотворительностью грозит политической партии «Чон Казат». Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, рабочая группа рекомендовала вынести вопрос на заседание избирательной комиссии. В ЦИК считают, что партия допустила ряд нарушений. В частности, она занимается благотворительностью, а по закону это запрещено на всех этапах избирательной кампании. Кроме того, партия уличена в преждевременной агитации — в Сети появился видеоролик рекламного содержания, не оплаченный из средств избирательного фонда политорганизации.

Читайте по теме
Могут ли депутаты парламента заниматься благотворительностью. Комментарий ЦИК

Ранее предупреждения за преждевременную агитацию получили партии «Бирик» и «Реформа». За благотворительность в нарушение избирательного законодательства пока ни одно из политобъединений к ответственности привлечено не было. Партия «Чон Казат» стала первой организаций, которая может получить предупреждение.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161589/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил уже
Выборы-2020. До 19 сентября будет сформирован список избирателей
Выборы-2020. ЦИК до 3 сентября зарегистрирует списки кандидатов в депутаты
Выборы-2020. Мигранты могут подать заявление избирателя по форме № 2 онлайн
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей СДПК
Выборы-2020. Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов могут баллотироваться
Это реально. Как проголосовать и не заразиться коронавирусом
Выборы-2020. ЦИК восстановит полномочных представителей партии СДПК
Выборы-2020. Почему не голосуют мигранты
Выборы-2020. Молодые лица в партийных списках — стандартная политтехнология
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 662 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 35&nbsp;805 В КР выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 35 805
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
4 августа, вторник
18:18
Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за...
18:09
В Джалал-Абадской области столкнулись «Жигули» и фура, есть жертвы
17:54
Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны
17:39
Сооронбай Жээнбеков пообещал ежегодно увеличивать объемы льготных кредитов
17:22
В России скончался врач Валерий Сергеев, построивший Ошскую областную больницу