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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бирик» получила предупреждение за преждевременную агитацию

Партия «Бирик» получила предупреждение за преждевременную агитацию. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По словам члена комиссии Гульнары Джурабаевой, вопрос рассмотрела рабочая группа.

В политорганизации заверяют, что это не их предствители разместили логотип и партийный слоган в соцсетях, но пообещали все удалить. 

«Партии должны усвоить, что агитация начинается с 4 сентября. Пока Центризбирком ни одну политическую организацию не зарегистрировал. Мы только приняли от них уведомления об участии в выборах», — отметила Гульнара Джурабаева.

До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты.

Сформированные списки должны быть с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159052/
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