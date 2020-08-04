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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил уже

41 политическая партия из 44 намеревающихся участвовать в выборах-2020 образовала избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных ЦИК банках — ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк», сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на банковский счет партии «Мекеним Кыргызстан» перечислено 3 миллиона сомов. Израсходовано 550 тысяч 655 сомов.

На счете у партии «Социал-демократы» — 103 тысячи 450 сомов, израсходовано — 59 тысяч 4 сома.

У Партии зеленых Кыргызстана на счете всего 200 сомов. Они не потрачены.

На счет партии «Бир Бол» зачислено 76 тысяч сомов, потрачено — 75 тысяч 373 сома.

В ведомстве также напоминают партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. Список партий, которые войдут в избирательный бюллетень, ЦИК объявит 3 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161529/
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