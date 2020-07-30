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Общество

Активист раскритиковал Минтранс за бетонные блоки в Боомском ущелье

Активист Акжолтой Тукунов раскритиковал Минтранс за установленные бетонные блоки против камнепада на автодороге Бишкек — Торугарт в Боомском ущелье. Видеообращение он опубликовал на своей странице Facebook.

По его словам, указанный склон горы должны были драпировать противокамнепадными сетками.

«Здесь небольшой склон горы. По современным технологиям строительства дорог могли установить противокамнепадные завесы на основе сеток. Но вместо этого закрыли бетонными блоками железную дорогу, минуя автодорогу», — говорит Акжолтой Тукунов.

Активист опасается, что в случае ЧП камнепад может повредить машины, проезжающие по этой дороге.

В связи с этим Акжолтой Тукунов посчитал решение Минтранса неразумным и посоветовал сотрудникам ведомства в Google и YouTube ознакомиться с новыми технологиями в предотвращении тяжелых последствий камнепадов.

В Министерстве транспорта и дорог 24.kg сообщили, что уже изучают видеообращение активиста и позже прокомментируют. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161261/
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