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Общество

Позитивный материал. Подопечным детского хосписа подарили путевки на Иссык-Куль

Подопечные Первого детского хосписа отдохнут на Иссык-Куле. Об этом 24.kg заявила директор учреждения Ольга Труханова.

Напомним, что медиаэксперт и волонтер Гульнура Торалиева сообщила о сборе средств для организации отдыха, и в тот же день президент Ассоциации курортов Медер Тилекматов передал путевки.

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«Нам предоставляют четыре коттеджа в центре отдыха Aurora Sunrise в начале августа на четыре дня. Мы планируем отправить 22 ребенка с одним из родителей и медперсонал хосписа. Кроме того, второй мини-поток будет тоже в августе. Гостевой дом Sun house предоставляет нам бесплатно пять номеров», — рассказала Ольга Труханова.

Она добавила, что средства, которые собирались на отдых, будут использованы на оплату питания и транспорта. «Транспорт нам нужен большой, так как с собой будут инвалидные коляски, кислородные концентраторы, ходунки. Уже поступило 30 тысяч сомов», — отметила директор учреждения.

Реквизиты для тех, кто хочет оказать поддержку Первому детскому хоспису в поездке на Иссык-Куль:

ОАО «Банк «Бай Тушум»
KGS 1371040002441357
БИК 137001
 
«Элсом»: 0559647457
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160465/
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