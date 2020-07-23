Позитивный материал. Подопечным детского хосписа подарили путевки на Иссык-Куль

Подопечные Первого детского хосписа отдохнут на Иссык-Куле. Об этом 24.kg заявила директор учреждения Ольга Труханова.

Напомним, что медиаэксперт и волонтер Гульнура Торалиева сообщила о сборе средств для организации отдыха, и в тот же день президент Ассоциации курортов Медер Тилекматов передал путевки.

Читайте по теме Они остаются в моем сердце. Директор хосписа о пациентах, карантине и помощи

«Нам предоставляют четыре коттеджа в центре отдыха Aurora Sunrise в начале августа на четыре дня. Мы планируем отправить 22 ребенка с одним из родителей и медперсонал хосписа. Кроме того, второй мини-поток будет тоже в августе. Гостевой дом Sun house предоставляет нам бесплатно пять номеров», — рассказала Ольга Труханова.

Она добавила, что средства, которые собирались на отдых, будут использованы на оплату питания и транспорта. «Транспорт нам нужен большой, так как с собой будут инвалидные коляски, кислородные концентраторы, ходунки. Уже поступило 30 тысяч сомов», — отметила директор учреждения.