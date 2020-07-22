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Общество

Пациентов детского хосписа хотят отправить на Иссык-Куль. Нужна помощь

Активисты собирают деньги для детей Первого детского хосписа, которых хотят отправить на Иссык-Куль. Об этом 24.kg сообщила медиаэксперт и волонтер Гульнура Торалиева.

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По ее словам, детям и их родителям необходима реабилитация.

«Им не всем можно передвигаться, но есть и те ребята, которые мечтают о поездке на озеро. Мы можем подарить им немного позитивных эмоций. Мы открыли счета для поездки детей на Иссык-Куль. С миру по нитке — реально работает. Я думаю, что особенные дети достойны улыбок», — говорит Гульнура Торалиева.

Реквизиты для тех, кто хочет оказать поддержку Первому детскому хоспису в поездке на Иссык-Куль:

ОАО «Банк «Бай Тушум»

KGS 1371040002441357

БИК 137001

«Элсом»: 0559647457
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160293/
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