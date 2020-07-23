В Бишкек прибыл борт МЧС России со второй группой медиков

В Бишкек прибыл самолет МЧС России со второй группой медиков. Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.

Фото посольства РФ в КР. В Бишкек прибыл самолет МЧС России со второй группой российских медиков

По его данным, врачи-эпидемиологи, инфекционисты и другие специалисты из Москвы и Уфы окажут практическую помощь кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

25 июля ожидается прибытие еще одного спецборта МЧС России — с большой партией медицинского оборудования и медикаментов.

Напомним, вчера на аэродроме военной базы ОДКБ в Канте приземлился специальный борт с группой военных врачей Министерства обороны России. 20 специалистов привезли с собой аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое оборудование.