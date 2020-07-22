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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Канте приземлился борт с военными врачами Минобороны России: будут помогать

Фото kabar.kg. В Канте приземлился борт с военными врачами Минобороны России

На аэродроме военной базы ОДКБ в Канте приземлился специальный борт с группой военных врачей Министерства обороны России. Об этом сообщает Генеральный штаб Кыргызстана.

120 специалистов привезли с собой аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое оборудование.

Медики также доставил в КР лекарства и препараты для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии.

По данным Генштаба, шесть врачебно-сестринских бригад из 20 человек совместно с кыргызскими военными врачами будут оказывать практическую и консультативную медпомощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам на базе двух военных госпиталей. Четыре бригады будут работать в Бишкеке и две — в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160265/
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