В Канте приземлился борт с военными врачами Минобороны России: будут помогать

На аэродроме военной базы ОДКБ в Канте приземлился специальный борт с группой военных врачей Министерства обороны России. Об этом сообщает Генеральный штаб Кыргызстана.

120 специалистов привезли с собой аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое оборудование.

Медики также доставил в КР лекарства и препараты для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии.

По данным Генштаба, шесть врачебно-сестринских бригад из 20 человек совместно с кыргызскими военными врачами будут оказывать практическую и консультативную медпомощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам на базе двух военных госпиталей. Четыре бригады будут работать в Бишкеке и две — в Оше.