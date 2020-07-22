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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новый учебный год. Чиновники назвали проблему № 1 в Бишкеке

Переполненные классы в бишкекских школах — это проблема № 1. Об этом сообщила 24.kg начальник столичного управления образования Эльмира Иманалиева.

По ее словам, поэтапно мэрия решает вопрос. В 2020 году утвердили строительство пристроек к восьми учебным заведениям. Это позволит увеличить количество ученических мест на 2 тысячи.

«Одномоментно данный вопрос решить невозможно. Все зависит от возможностей бюджета», — подчеркнула Эльмира Иманалиева.

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Новый учебный год начнется в онлайн-режиме. В управлении образования отметили, что если будет интернет-связь, то проблем в организации учебного процесса не должно возникнуть.

На вопрос, как быть тем семьям, в которых у детей нет смартфонов и даже телевизоров, чтобы просмотреть видеоуроки, Эльмира Иманалиева ответила: «Когда только ушли на карантин в марте этого года, эту работу проводили местные органы власти. Надо отдать им должное, они оказывали очень большую помощь малоимущим семьям, подарили и телевизоры, и мобильные телефоны, решали вопрос наличия интернета. Не скажу, что по Бишкеку в этом отношении были большие проблемы».

Всего в столице 97 школ. Они переполнены в два раза. Поэтому речи о социальной дистанции в условиях COVID-19 быть не может, признают в Минобразования. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160321/
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