Волонтерам дали шанс рассказать президенту о реальности борьбы с COVID-19

Завтра, 21 июля, в государственной резиденции «Ала-Арча-1» запланирована встреча президента страны с волонтерами, которые в непростое для Кыргызстана время помогают правительству и медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии.

Известно, что среди приглашенных на встрече с Сооронбаем Жээнбековым будут Нуриля Чолпонбаева, Урмат Насыкулов, Эркин Рыскулбеков и другие. Всего не более 15 человек.

Как пояснили 24.kg в пресс-службе президента, число приглашенных активистов волонтерского движения ограничено в связи с остающейся сложной эпидемиологической ситуацией.

Как рассказали волонтеры, никаких запретов на темы и вопросы не было. Они намерены рассказать Сооронбаю Жээнбекову о проделанной работе, оказанной помощи и недостатках, которые есть при организации тех или иных мероприятий по спасению людей.