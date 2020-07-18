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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Будут открыты 2 тысячи 462 избирательных участка

На предстоящих выборах в парламент 4 октября по стране будет открыто 2 тысячи 462 избирательных участка, в том числе 42 — за рубежом. Об этом сообщает ЦИК.

По его данным, с учетом того, что в одной избирательной комиссии, как правило, работает 10-12 человек, общее количество членов УИК составит 30 тысяч 833, а членов территориальных избирательных комиссий (только финансовые сотрудники) — 650 человек. Начиная с 2017 года, члены ТИК и УИК получают вознаграждение за период подготовки и проведения выборов, которое составляет 2-3 тысячи сомов в месяц.

Как стало известно 24.kg, для членов УИК на деньги международных партнеров будут куплены планшеты.

Согласно предварительному списку на 16 июля в стране зарегистрировано 3 миллиона 429 избирателей, что на 667 тысяч 746 больше, чем было на парламентских выборах в 2015 году.

При этом количество привлекаемого персонала рассчитывается исходя из числа потенциальных голосующих. На 600 избирателей приходится один оператор по идентификации.

Кроме того, накануне и в день голосования в связи с круглосуточной работой ЦИК оплачивает суточные расходы на питание из расчета 500 сомов в день членам ТИК и УИК, привлекаемым операторам идентификации, сотрудникам МВД (4 тысячи 680 человек. — Прим. 24.kg), задействованным для обеспечения безопасности и порядка.

ЦИК также напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159871/
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