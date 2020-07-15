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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В МЧС рассказали, кто утилизирует отходы из дневных стационаров

Утилизация медицинских отходов и вывоз бытового мусора из дневных стационаров Бишкека начинается в 17.00. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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По ее данным, этим занимается компания ОсОО «Эко комплекс».

«Мероприятия проводят в соответствии поставленным задачам республиканского штаба, рекомендациям департамента профилактики инфекционных заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора. Сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов с территории пункта госпитализации «Семетей» проводят согласно санитарным нормам. Просим граждан не распространять неподтвержденные сообщения», — сказали в ведомстве.

Напомним, ранее волонтер Эрнис Борубаев интересовался, как и куда вывозят весь мусор из стационара «Семетей».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159504/
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