Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс

Адвокаты обвиняемых и представители потерпевшей стороны на суде по событиям в Кой-Таше требуют приостановить процесс. Об этом юристы сообщили 24.kg.

По их словам, защитники болеют и умирают, скончались прокуроры, почти все адвокаты ушли в режим самоизоляции. Но председательствующий судья Марат Сыдыков продолжает назначать заседания.

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Как отметил юрист Бакытбек Автандил уулу, фигурантов, которые содержатся в Бишкекском СИЗО-1, не привозят уже на четвертое слушание. Без объяснений причин. «Я знаю, что моего подзащитного Каната Осмоналиева перевели в ИК № 47. Но что с ним, мне неизвестно до сих пор. ГСИН не предоставляет никаких сведений. В Бишкекский СИЗО-1 не пускают адвокатов и родственников. Да и люди сами боятся ходить, если честно. Информации же нет, сколько там зараженных», — сказал он.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.