Один из умерших прокуроров был обвинителем в суде по делу о событиях в Кой-Таше

Скончавшийся от внебольничной пневмонии прокурор управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью Рустам Кожобеков был государственным обвинителем по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш. Об этом 24.kg сообщил адвокат одного из подсудимых — Каната Осмоналиева Бакытбек Автандил уулу.

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По его словам, ранее умер адвокат Кайрат Загибаев. Однако процесс не приостановлен. Сегодня очередное заседание было отложено, поскольку из Бишкекского СИЗО-1 не привезли заключенных.

«Их не привозят уже несколько слушаний подряд. Нас к ним тоже не пускают, несмотря на справки об отсутствии коронавируса и наличие средств индивидуальной защиты. Состояние здоровья подзащитных нам неизвестно. В ГСИН утверждают, что все здоровы. А по имеющимся у нас данным, среди арестантов есть больные коронавирусом и пневмонией, но кто именно — не знаем», — сказал Бакытбек Автандил уулу.

Отметим, что ранее представители Ассоциации юристов Кыргызстана обратились в Верховный суд с требованием ввести во всех судебных инстанциях по стране карантин в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой. Адвокаты заявляли, что только за последнюю неделю от пневмонии скончались пять защитников.