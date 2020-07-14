Как не залечить до смерти. Чем опасен необдуманный прием антибиотиков

Культуры приема лекарств у кыргызстанцев, как выяснилось, нет. При малейшем поводе люди бегут за препаратами. Антибиотики принимают не только без назначения врача, но и «просто для профилактики». Однако никакой пользы бесконтрольное самолечение не несет. Напротив, грозит серьезными последствиями.

Из крайности в крайность

Вспышка коронавируса усугубила проблему. В условиях отсутствия своевременной медицинской помощи люди от безысходности «лечатся» как могут. Одни — приверженцы народных методов — советуют полоскать рот маслом (кокосовым, оливковым, льняным), вторые — делать ингаляции содой, йодом или спиртом (что, кстати, может привести к ожогу). Третьи распространяют по соцсетям схемы своего лечения.

Сегодня только ленивый не написал, чем и как лечился от COVID-19 или пневмонии.

Хотя то, что помогло одному, необязательно спасет другого.

Многие годами ведут малоподвижный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, не следят за питанием... О профилактике вспоминают только тогда, когда окажутся на больничной койке. При этом не хотят делать дыхательную гимнастику, выполнять предписания врачей, а ждут мгновенного улучшения от таблеток и капельниц, требуют назначения лекарств.

Читайте по теме Кыргызстанцы без разбора скупают лекарства: паника спровоцировала рост цен

Эта привычка, по словам экс-министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, сложилась у нас давно, а интернет способствует ее распространению.

«Мы сами создали панику, все скупили в аптеках, сейчас в каждом доме есть огромные запасы лекарств. Принимать их без показания врача опасно, особенно в отдаленной перспективе», — подчеркнул он.

Во многих государствах — будешь умирать, но без назначения врача тебе никто не продаст в аптеке антибиотик. Талантбек Батыралиев

Упреки звучат и в адрес медработников, которые делают шаблонные назначения по телефону, выписывают сразу несколько антибиотиков или, наоборот, лекарства-пустышки (что ведет к пустой трате денег). При этом анализы никто не сдает, чувствительность бактерий к антибиотикам не проверяет.

Оставьте резерв на будущее

Специалисты настоятельно советуют не назначать в домашних условиях дексаметазон, химсмеси, эуфиллин.

Эти препараты вызывают резкое ухудшение состояния заболевшего.

Много критики также звучит по поводу необдуманного назначения противотуберкулезного препарата — левофлоксацина.

«Даже при туберкулезе лечение начинают не сразу с левофлоксацина. Это антибиотик резерва, и он не назначается просто так без оценивания риска и пользы. Ведь в следующий раз больной может умереть от банальной бактериальной инфекции. Лечить будет просто нечем. Кроме того, есть целый ряд противопоказаний и побочных эффектов», — пояснила 24.kg семейный врач Арууке Мавланбекова.

Читайте по теме Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста

«Согласно ВОЗ, около 80 процентов заразившихся COVID-19 выздоравливают без необходимости в госпитализации. Поэтому, если вы подозреваете, что заразились или заболели, не стоит паниковать. Соблюдайте самоизоляцию дома, следите за гигиеной рук, дыхательных путей. Ежедневно следует вести дневник о температуре, частоте дыхания (считать должен посторонний человек, иначе цифра может быть неточной), частоте сердечного сокращения, артериальном давлении. Если есть сопутствующие патологии, обязательно следите за ними. В случае появления одышки или боли в грудной клетке следует немедленно обратиться за медицинской помощью», — рекомендовала она.

По словам специалиста, сейчас, к сожалению, даже больные с легким течением принимают антибиотики «для профилактики», причем самые опасные.

Я, как врач, которая работала в реанимации, побоялась бы назначить иные антибиотики, так как не раз видела, к чему это приводит. Арууке Мавланбекова

Она сказала: надо помнить, что после коронавируса тоже есть жизнь.

«У нашей страны очень высокие показатели заболеваемости почти по всем группам. Чем мы вас потом будем лечить, если вы уже пропили все возможные коктейли антибиотиков?» — добавила врач.

Это вам не витаминки

По словам заведующей кафедрой базисной и клинической фармакологии КРСУ Аиды Зурдиновой, ответственное самолечение — это разумное применение самим пациентом лекарств, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья до оказания профессиональной медицинской помощи. Чтобы лечение было эффективным, необходимы консультация и рекомендации врача.

«Не принимайте самостоятельно антибиотики! Это приводит к развитию нарушения чувствительности бактерий. Возможно, в больнице вам назначат антибиотик, а работать он не будет. Подбор нужного препарата займет какое-то время, а это может стоить жизни!» — написала она на своей странице в Facebook.

Антибиотики — это не какие-то там витаминки, которые можно принимать по желанию. Есть своя четкая последовательность, которую знает только врач. Аида Зурдинова

«Нельзя принимать за один раз сразу две и более таблетки для получения быстрого эффекта. Сколько бы таблеток ни приняли, они все равно всасываются в желудке через 20-30 минут, но большая доза может повредить печень, возникнет острая печеночная недостаточность», — добавила она.

Кому не выгодна национальная база лекарств

Читайте по теме Кто стоит за фармакологической мафией и когда у нас будут доступные лекарства

В бытность министром Талантбек Батыралиев обещал запустить национальную базу данных лекарственных средств и медизделий.

Он объяснил 24.kg принцип ее работы: «Электронная система позволяет проследить весь путь лекарства — от момента создания на фабрике до конечной точки, потребителя. Куда экспортировали, кто закупщик, на каких складах хранится, какой пациент принимает и какие осложнения возникли — все это можно отследить. Такой контроль нужен не только Минздраву, но и Налоговой службе, Финполиции, таможне, другим госорганам. Государство получает свою выгоду в виде налогов, обеспечивает лекарственную безопасность в республике, а пациент — качественные лекарства».

Я заявил громко о лекарственной мафии, захотел разрушить многомиллиардный бизнес... Талантбек Батыралиев

«Однако на политическом уровне меня не поддержали. Мы смогли увеличить официальные поступления с 7 миллиардов сомов только до 14 миллиардов. Введение нацбазы обсуждали, но оттягивали, якобы народ не готов. А что тут готовиться? Просто многим невыгодно. Никто из фармкомпаний не захочет такой системы. Ведь под 100-процентный контроль попадут не только продажи, но и случаи осложнений, вопрос качества, рецепты пациентам. Врач тоже пойдет под контроль, все ли прописал по показанию. Сегодня все знают о бонусах для докторов от фармкомпаний. Ответственными в итоге станут поставщики, врачи, руководители больниц и госорганов. Кому это надо?» — задался риторическим вопросом бывший министр здравоохранения.

А потому сейчас и страдают тысячи пациентов. И неизвестно, когда и чем это все закончится.