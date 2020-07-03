Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке скончались три адвоката

В Кыргызстане на этой неделе от коронавируса скончались три адвоката. Об этом 24.kg заявил юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, скончались Темир Муратов, Кайрат Загибаев и Мирсултан Махмудов.

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявлен у защитника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева.

Отметим, что ГСИН и администрация СИЗО ГКНБ уведомляли о введенных ограничениях для посещающих заключенных, юристов, правозащитников и родственников.

Им необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Изначально это правило распространялось только в отношении тех, кто проходит к подследственным в Бишкекском СИЗО-1. Но, после того как стало известно, что у Алмазбека Атамбаева двусторонняя пневмония, свидания в следственном изоляторе ГКНБ также сократились. Адвокаты утверждают, что их больше без справки не пускают к подзащитным.