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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке скончались три адвоката

В Кыргызстане на этой неделе от коронавируса скончались три адвоката. Об этом 24.kg заявил юрист Бактыбек Жумашев. 

По его словам, скончались Темир Муратов, Кайрат Загибаев и Мирсултан Махмудов. 

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявлен у защитника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева. 

Отметим, что ГСИН и администрация СИЗО ГКНБ уведомляли о введенных ограничениях для посещающих заключенных, юристов, правозащитников и родственников. 

Им необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Изначально это правило распространялось только в отношении тех, кто проходит к подследственным в Бишкекском СИЗО-1. Но, после того как стало известно, что у Алмазбека Атамбаева двусторонняя пневмония, свидания в следственном изоляторе ГКНБ также сократились. Адвокаты утверждают, что их больше без справки не пускают к подзащитным. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158122/
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