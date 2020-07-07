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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Адвокаты просят ввести в судах карантин и отменить все процессы

Адвокаты просят ввести в судах карантин и отменить все процессы. Юристы подготовили обращение на имя председателя Верховного суда.

По их словам, эпидемиологическая ситуация остается очень напряженной, а в судах наблюдается постоянно массовое скопление людей. Привозят заключенных из следственных изоляторов. В ГСИН и ГКНБ между тем продолжают отрицать, что среди арестантов есть зараженные. Но, как отмечают обратившиеся, им доподлинно известно, что уже выявлены случаи коронавируса в закрытых учреждениях.

Адвокаты подчеркивают также тот факт, что только за последнюю неделю пять адвокатов скончались от пневмонии.

«Многие болеют, центральный аппарат Адвокатуры Кыргызской Республики полным составом находится на карантине в режиме самоизоляции. В таких условиях считаем нецелесообразным назначение судебных заседаний с приглашением на них сторон и участников процесса. В связи с изложенным просим дать соответствующее распоряжение всем судебным органам на приостановление судебных процессов по уголовным, гражданским, экономическим делам, которые не требуют срочности», — говорится в обращении.

Отметим, за последние сутки от коронавируса скончались семь человек, от пневмонии — 29.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158603/
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