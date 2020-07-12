Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы

В Кыргызстане растет смертность от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Если в начале распространения COVID-19 в стране регистрировались единичные случаи летальных исходов от нового заболевания, то в последнее время регистрируются смерти ежедневно. Еще выше показатели смертности от внебольничной пневмонии.

За весь период в республике от коронавируса скончались более 120 человек, от внебольничной пневмонии с марта — более 350 человек.

При этом болезни не щадят никого — ни простых смертных, ни облаченных властью, имеющих средства и большие связи людей.

24.kg предлагает всем отдать дань памяти кыргызстанцам, которые умерли от коронавируса и пневмонии.

Коронавирус

Первая смерть от коронавирусной инфекции в Кыргызстане зафиксирована 2 апреля. В Ноокатской больнице скончался 61-летний мужчина, прибывший из другого государства и находившийся в обсервации.

Внебольничная пневмония

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В Кыргызстане пациентов с пневмонией и положительным анализом на вирус и отрицательным считают раздельно, тогда как во многих других государствах они находятся в единой статистике из-за схожих симптомов и последствий для здоровья. Эксперты отмечают, что сегодня любую внебольничную пневмонию можно расценивать как следствие COVID-19.

Озвучивать данные о смертельных исходах от пневмонии Минздрав начал 29 июня.