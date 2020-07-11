Оправдание изнасилования 13-летней девочки. Айбек Эрнис уулу объяснил приговор

Судья Первомайского районного суда Бишкека Айбек Эрнис уулу прошел собеседование в Совете по отбору судей. Об этом сообщает сайт Koom.kg.

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На собеседовании Айбека Эрнис уулу просили убедить, почему он вновь должен стать судьей. На этот вопрос он ответил: «Убедить вас? Вы не знаете меня как личность. Вы можете прийти на мои судебные процессы. Я всегда стараюсь вести дела согласно закону».

Айбеку Эрнис уулу также был задан вопрос об оправдательном приговоре в отношении мужчины, который изнасиловал девочку в туалете торгового центра.

Претендент ответил, что он судья, который принимает судебные акты на основании закона. Он много лет проработал в следствии и знает, как ведется досудебное производство, как добываются доказательства.

Напомним, что мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016 году взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления. Сейчас по кассационному представлению прокуратуры столицы уголовное дело находится в производстве Верховного суда на стадии рассмотрения.