Изнасилование 13-летней девочки. Адвокат подсудимого озвучил другую версию

Адвокат обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки Кайрат Загибаев заявил на пресс-конференции в 24.kg, что против него самого и судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу, вынесшего оправдательный приговор, потерпевшая сторона организовала травлю.

По словам юриста, женщина утверждает, что ее дочь изнасиловал в 2016 году в туалете торгового центра бывший вожатый детского лагеря.

«Но ни одна экспертиза, ни один свидетель не подтвердили это. Более того, сама девочка утверждает, что это ее мама заставила сказать, что она была изнасилована. В своих показаниях девочка указывает, что после гинекологического осмотра, который произвела ее мать (она гинеколог), избила ее, обвинив в том, что дочь не девственница. Однако эксперты не подтвердили факт потери девственности. Более того, спустя два года после так называемого изнасилования было возбуждено дело только потому, что мать девочки взяла измором сотрудников милиции. Хотя ей изначально говорили, что доказательств нет, и отказывали в принятии заявления», — сказал Кайрат Загибаев.

Напомним, что мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016-м взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления. Сейчас по кассационному представлению прокуратуры столицы уголовное дело находится в производстве Верховного суда на стадии рассмотрения.