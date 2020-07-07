Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова собралась баллотироваться в парламент

Альтернативная СДПК, возглавляемая Сагынбеком Абдрахмановым, будет участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Уведомление партия направила в ЦИК.

По данным ведомства, это уже 35-я по счету политорганизация, намеревающаяся бороться за мандаты в парламенте.

Центризбирком напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.