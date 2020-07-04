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Общество

Пригородный транспорт в Чуйской области будет работать в будни

Общественный транспорт, который перевозил пассажиров из населенных пунктов Чуйской области в Бишкек и обратно, будет работать. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, режим работы пригородных маршрутов будет таким же, как общественного транспорта в столице. Маршрутки смогут приезжать в Бишкек в будни с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

В выходные дни работа пригородных маршрутов будет приостановлена.

Отметим, ранее сообщалось, что решением полномочного представителя правительства в Чуйской области приостановлено движение пригородных маршруток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158286/
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