В Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток

Решением полномочного представителя правительства в Чуйской области приостановлено движение пригородных маршруток. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, запрещена работа маршруток, которые возили людей из городов и сел Чуйской области и обратно. Общественный транспорт, осуществляющий перевозки между областями, продолжает работать.

Кроме того, приказом полпреда теперь в субботу и воскресенье рынки и крупные торговые точки работать не будут. Работу кафе и ресторанов планируют ограничить. Они смогут вести деятельность только до 21.00.

Свое решение полпредство объясняет массовым заражением коронавирусом и внебольничной пневмонией жителей Бишкека и Чуйской области на рынках, в торговых точках, местах общественного питания и общественном транспорте.