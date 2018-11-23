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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (78)

Портрет убитой Бурулай появился на фасаде общежития Бишкекского медколледжа

Портрет Бурулай Турдалиевой, убитой после неудачной попытки украсть ее замуж, появился на фасаде общежития Бишкекского медицинского колледжа по улице Логвиненко, 18. Об этом в своем микроблоге в Instagram сообщили художники DOXA art-group.

«Мы думаем, что все знают трагическую судьбу этой прекрасной девушки. Работа позволит обратить внимание общественности к проблеме гендерного насилия, в частности насилия в отношении женщин и девочек, и призывает общество к искоренению пагубной практики похищения женщин и девочек с целью вступления в брак», — написали они.

Авторы отметили, что работа дает старт мероприятиям общенациональной кампании, организованной общественным объединением «Центр помощи женщинам», которая проходит ежегодно с 25 ноября — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин — по 10 декабря — в Международный день прав человека.

Напомним, что 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.
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