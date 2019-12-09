Вариация еще одной картины Семена Чуйкова появилась на фасаде школы в Бишкеке

На фасаде столичной школы-гимназии № 24 появилась вариация еще одной картины Семена Чуйкова — «Цветы Киргизии». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил художник Сергей Келлер.

«Наш очередной оммаж (работа-подражание и жест уважения другому художнику. — Прим. 24.kg) великому художнику Семену Афанасьевичу Чуйкову, художественное училище имени которого мы в свое время закончили. В этот раз за основу взяли его известную работу «Цветы Киргизии», как всегда, немного переделав ее на современный лад», — написал он.

Напомним, в 2014 году ремейк картины «Дочь Советской Киргизии» Семена Чуйкова художников из арт-группы Doxa появился на фасаде столичной школы-гимназии № 12.