У Алмазбека Атамбаева двусторонняя пневмония. Он госпитализирован

Бывший президент Алмазбек Атамбаев госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что 29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него взят ПЦР-анализ на COVID-19. Он показал отрицательный результат.

«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония». Врачи приняли решение о переводе Алмазбека Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

По официальным данным, симптомы коронавируса выявлены у адвоката Замира Жоошева. Он контактировал с близким родственником, который госпитализирован в территориальную больницу Иссык-Атинского района с симптомами COVID-19.

«СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. При этом строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу, обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Проверку прошли все сотрудники следственного изолятора. У них симптомы коронавирусной инфекции не выявлены», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в СИЗО ГКНБ коронавирусом заразились работники и арестанты.