В СИЗО ГКНБ у арестантов и сотрудников COVID-19. Пресс-центр не комментирует

ГКНБ не стал комментировать 24.kg подтверждение коронавируса, выявленного у подследственных и сотрудников администрации СИЗО.

Ранее стало известно, что среди тех, у кого положительный тест на коронавирус, — Дмитрий Ветлугин (проходит по делу о радиочастотах), экс-судья Эльвира Жаркеева, бывший замминистра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев, экс-сотрудник Налоговой службы Айнура Байгазиева (проходит по делу о поддельных документах и печати иностранных лжефирм), Женишбек Камалов.

Юрист, представляющий интересы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Сергей Слесарев заявил 24.kg, что у адвокатов справку, подтверждающую отсутствие COVID-19, не требуют. Это касается только близких.